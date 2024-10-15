الرئيسة الهندية تزور موقع الآثار الرومانية بتيبازة

قامت رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى موقع الآثار الرومانية للتعرف على هذا الموروث الجزائري المصنف تراثا عالميا لليونسكو.

وكانت الرئيسة الهندية، مرفوقة، بوزيرة الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووفد عن ولاية تيبازة.

وتلقت رئيسة جمهورية الهند، عرضا حول ترميم الفسيفساء.

هذا وتقوم الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، بزيارة دولة رسمية إلى الجزائر، تدوم 4 أيام.