الرئيس أردوغان يقيم مأدبة عشاء على شرف الرئيس تبون

أقام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مساء يوم الإثنين، مأدبة عشاء على شرف، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والوفد المرافق له.

وكان الرئيس تبون قد وصل اليوم الاثنين، الى القصر الرئاسي التركي، حيث كان في استقباله نظيره رجب طيب أردوغان.

وتم استقبال رئيس الجمهورية من طرف نظيره التركي بمدخل المجمع الرئاسي في أنقرة.

وخص رئيس الجمهورية باستقبال فخم وفقا للأعراف التركية على وقع 21 طلقة مدفعية.

بعد الاستماع الى النشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس العسكري التركي. أدت لهما التحية.

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