الرئيس ابراهيم غالي: الشعب الصحراوي حسم أمره وسيصعد حربه التحريرية

أكد رئيس الجمهورية الصحراوي ابراهيم غالي أن الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة.

وذلك بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح، وذلك في كلمته الافتتاحية خلال إشرافه على الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية.

كما جدد هذا الأخير التأكيد على أن الشعب الصحراوي، الذي سيظل ينشد دائما السلام العادل والدائم، عبر احترام المبادئ والأسس المحددة في ميثاق الأمم المتحدة.

والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، قد حسم أمره واتخذ قراره السيد بتصعيد حربه التحريرية العادلة، بكل السبل المشروعة.

وفي مقدمتها الكفاح المسلح، حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني.