الرئيس الأسبق اليامين زروال يتبرع بشهر من معاش تقاعده

قرر رئيس الجمهورية الأسبق اليمين زروال التبرع بشهر من معاش تقاعده للمساهمة في الجهود الوطنية الرامية لمكافحة وباء كورونا والحد من آثاره على المواطن.

وحسب المعلومات المتوفرة من أحد أقاربه، أن اليمين زروال الذي تقلد منصب رئيس الجمهورية بين سنتي 1995 و 1999 أوضح أنه أراد من خلال هذه الالتفاتة الرمزية، تقديم دعمه ومساندته للجهود التي تبذلها الدولة من أجل مكافحة هذا الوباء.

ودعا بهذه المناسبة كل المواطنين الى احترام القواعد والاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل القضاء على هذا الفيروس القاتل.