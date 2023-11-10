الرئيس الأسبق للفاف محمد العايب يوارى الثرى بمقبرة سيدي الطيب

ووري الثرى، اليوم الجمعة، رئيس الفاف وإتحاد الحراش الأسبق، محمد العايب، بمقبرة سيدي الطيب بالمحمدية “لافيجيري”.

وحضر الجنازة جمع غفير من المواطنين بالإضافة إلى طاقم وزاري ممثلا في وزير الطاقة، محمد عرقاب، وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، ووزير المالية السابق عبد الرحمان راوية.

وقد انتقل، إلى رحمة الله فجر امس الخميس، الرئيس الأسبق للفاف واتحاد الحراش محمد العايب.

كما افادت مصادر مقربة للنهار، أن الفقيد توفي، بمنزله إثر أزمة قلبية مفاجئة على الساعة الثالثة ونصف صباحا.

ومن جهتها، أكدت زوجة الفقيد أن المرحوم “كان لا يعاني من أي شيء قبل وفاته”.