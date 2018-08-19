الرئيس الأفغاني يعلن عن وقف لإطلاق النار بشروط مع حركة طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد وقفا جديدا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مع حركة طالبان شرط أن توقف هذه الأخيرة المعارك

وصرّح غني في كلمة بثها التلفزيون قائلا،أُعلن اليوممن جديد عن وقف لاطلاق النار اعتباراً من غدالإثنين حتى عيد المولد النبوي 21 نوفمبر شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه.

ويأتي الإعلان بعد عشرة أيام عنيفة للغاية،حيث شنّ عناصر من طالبان هجوما على مدينة غزنة الإستراتيجية الواقعة على بعد ساعتين برًّا من كابول.

ولم يتمكن الجيش الأفغاني من صد الهجوم إلا بعد يومين من المعارك وبدعم جوي أميركي.