الرئيس الألماني يحل البرلمان

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، عن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة يوم 23 فيفري المقبل.

وقال شتاينماير، إنه “في الأوقات الصعبة مثل الآن، يتطلب الاستقرار حكومة فعالة وأغلبية موثوقة في البرلمان”.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، خسر تصويت الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) في 16 ديسمبر الجاري في خطوة كانت نتائجها متوقعة.

وجاء ذلك، بعد إنهيار الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر الماضي.

وبعد خسارة تصويت الثقة، طلب المستشار الألماني من رئيس الدولة حل البرلمان وفقا للمادة 68 من الدستور الألماني.