الرئيس الألماني يهنئ الرئيس تبون

هنأ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إثر إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، تمنى الرئيس الألماني للرئيس تبون كل النجاح في تنفيذ خطة الإصلاحات التي باشرها لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.

كما أعرب الرئيس الألماني، في رسالته للرئيس تبون، عن عزم بلاده مواصلة تكثيف العلاقات الثنائية في مجالات تعاون محورية. مثل الطاقات المتجددة ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ومسائل إقليمية أخرى، لتعزيز العلاقات بين البلدين.