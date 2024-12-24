الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يدخل المستشفى وهذه حالته الصحية

دخل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون (78 عاما) إلى المستشفى منذ يوم أمس الاثنين بسبب إصابته بالحمى، بحسب ما أفاد مرافقوه.

وحسب الإعلام الأمريكي، فقد تم إدخال الرئيس الأسبق كلينتون إلى مستشفى جامعة جورج تاون. بعد ظهر أمس لإجراء الاختبار ولا يزال تحت الملاحظة بعد إصابته بالحمى. ومعنوياته عالية وهو ممتن لجودة الرعاية التي تلقاها”.

وقال نائب رئيس أركان بيل كلينتون، لشبكة CNN إن “الرئيس بخير”.

وأضاف: “إنه لا يزال في حالة معنوية جيدة ويقدر بشدة الرعاية الممتازة التي يتلقاها”.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق قد اضطر إلى دخول المستشفى في الماضي. كما حدث في عام 2004 عندما خضع لعملية جراحية لتغيير شرايين القلب الرباعية لتحرير أربعة شرايين مسدودة.

وفي عام 2010 عندما خضع لعملية رأب الأوعية الدموية. ومؤخرًا، في عام 2021، أُدخل بيل كلينتون إلى المستشفى بسبب إصابته بالإنتان.

وتولى بيل كلينتون رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 1993 و2001.

وكان الديمقراطي يدعم كامالا هاريس خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، قبل بضعة أشهر.

وقال بيل كلينتون: “قبل يومين، بلغت الثامنة والسبعين من عمري. أنا أكبر رجل في عائلتي. والفخر الوحيد الذي يمكنني أن أشعر به هو القول إنني لا أزال أصغر من دونالد ترامب.

وفي خريف هذا العام، نشر الزعيم الأمريكي السابق أيضًا مذكراته بعنوان “المواطن”.