الرئيس الأمريكي ترامب يعلن تمديد فترة وقف إطلاق النار مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك قبل ساعات من نهاية الهدنة التي أعلن عنها قبل نحو أسبوعين.

وحسب ترامب، جاء القرار بناء على طلب من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشل”: “استنادا إلى حقيقة أن الحكومة الإيرانية تعاني انقساما حادا وهو أمر غير مفاجئ. وبناء على طلب المشير عاصم منير ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، تم الطلب منا تأجيل هجومنا على إيران إلى حين تمكن قادتها وممثلوها من تقديم مقترح موحد”.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه وجه قواته العسكرية لمواصلة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية “مع البقاء في حالة جاهزية كاملة من جميع النواحي”.