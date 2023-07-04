الرئيس الأمريكي جو بايدن يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال

بعث الرئيس الامريكي اليوم برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الإستقلال.

وجاء في مضمون الرسالة أنه ونيابة عن الشعب الأمريكي أتقدم بأطيب التمنيات إليكم والى الشعب الجزائري بمناسبة احتفالكم بيوم استقلال الجزائر.

وتابع الرئيس جو بايدن بينما تستعد الجزائر لتولي عضوىة مجلس الامن التايع للأمم المتحدة العام المقبل تتطلع الولايات المتحدة للعمل معكم لتعزيز قيم الديموقراطية المشتركة ورؤيتنا المشتركة للعالم

كما ان الشراكة المستدامة بين الجزائر وأمريكا ساهمت في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا وسنعمل سويا على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب. يضيف الرئيس الأمريكي.

وإختتم بايدن”نعمل على تعميق روابطنا التجارية والاقتصادية”