الرئيس الأمريكي: حان الوقت لعودة قواتنا من أفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القوات الأمريكية ذهبت لأفغانستان بسبب هجمات 11 سبتمبر وحان الوقت لإنهاء هذه الحرب الطويلة.

وغرد على تويتر “حان الوقت لإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا. حان وقت عودة القوات الأمريكية من أفغانستان”.

وأضاف بايدن، في رسالته: “ذهبنا إلى أفغانستان بسبب هجمات 11 سبتمبر المروعة التي حدثت قبل 20 عامًا”.

وتابع “لا يمكن لهذا أن يفسر بقائنا هناك حتى 2021، بدلاً من العودة للحرب مع طالبان، علينا التركيز على المستقبل”.

وأشار”أنا الآن رابع رئيس أمريكي يترأس وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، لن أنقل هذه المسؤولية إلى شخص خامس”.