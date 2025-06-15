الرئيس الأمريكي: من الممكن أن نشارك في القتال
بقلم النهار أونلاين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC ردا على دعوة الكيان الصهيوني للولايات المتحدة للمشاركة في الحرب ضد إيران: “لسنا منخرطين في هذه اللحظة ومن الممكن أن نشارك”.
وأكد ترامب أنه منفتح على وساطة روسيا بين الكيان الصهيوني وإيران، مضيفا: “نعم، أنا منفتح على ذلك، وبوتين أيضًا مستعد، واتصل بي بشأن ذلك، وتحدثنا مطولاً فى هذا الموضوع أكثر من حديثنا عن وضع الحرب الأوكرانية… أعتقد أن هذا أمر سيُحل.
وكتب صباح اليوم ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي:” أن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بالهجوم على إيران ليلة السبت وحذر من الرد إذا ضربت الولايات المتحدة. وحث الرئيس إيران أيضًا على التوصل إلى اتفاق.
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