الرئيس الأمريكي: من الممكن أن نشارك في القتال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC ردا على دعوة الكيان الصهيوني للولايات المتحدة للمشاركة في الحرب ضد إيران: “لسنا منخرطين في هذه اللحظة ومن الممكن أن نشارك”.

وأكد ترامب أنه منفتح على وساطة روسيا بين الكيان الصهيوني وإيران، مضيفا: “نعم، أنا منفتح على ذلك، وبوتين أيضًا مستعد، واتصل بي بشأن ذلك، وتحدثنا مطولاً فى هذا الموضوع أكثر من حديثنا عن وضع الحرب الأوكرانية… أعتقد أن هذا أمر سيُحل.