الرئيس الأمريكي وزوجته يبتكران طريقة جديدة للشجار

قالت سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، إنه نادرا ما ترفع صوتها هي وزوجها الرئيس جو بايدن. لأنهما عادة ما يتشاجران عبر الرسائل النصية.

وأوضحت زوجة الرئيس الأمريكي في حوار مع النسخة الجديدة من دورية هاربر بازر، الخاصة بالموضة. أنها وزوجها وجدا طريقة للشجار بينهما أطلق عليها Fexting، أو الشجار بالرسائل النصية.

وقالت إنها هي وجو بدآ في مناقشة الخلافات العرضية عن طريق الرسائل، بهدف تجنب الشجار أمام أفراد الخدمة السرية.

وكشفت سيدة أمريكا الأولى مؤخرا انها تسمح لأصابعها بأن تخوض الشجار، بالكتابة، فيما وصفته المجلة بنوبة غضب.

وقالت جيل إن جو أخبرها بأنها عليها أن تدرك أن هذا سيسجل في التاريخ وسيكون هناك سجلا لذلك.

وخلال المقابلة تحدثت جيل التي تبلغ من العمر 70 عاما، عن زواجها الأول من بيل ستيفنسون. والذي انتهى بالطلاق عام 1975، وكيف أنه كان سبب لها في جعل الأولوية لها في تحقيق الاستقلال.

وقالت إنها آمنت بشدة بمؤسسة الزواج وعندما انهار زواجها شعرت بصعوبة بسبب ذلك. وعلمت أنها لن تضع نفسها أبدا في هذا الموقف مرة أخرى، حيث شعرت أنها لم تكن هناك أموال تخصها. وأنه كان عليها أن تحصل على تسوية طلاق.

وأوضحت جيل أنها حرصت على جعل ابنتها أشلى تبحث عن الاستقلال أيضا، وكذلك حفيداتها. حتى تستطعن الوقوف على أقدامهن على حد قولها.

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