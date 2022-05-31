الرئيس الأمريكي وزوجته يبتكران طريقة جديدة للشجار
قالت سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، إنه نادرا ما ترفع صوتها هي وزوجها الرئيس جو بايدن. لأنهما عادة ما يتشاجران عبر الرسائل النصية.
وأوضحت زوجة الرئيس الأمريكي في حوار مع النسخة الجديدة من دورية هاربر بازر، الخاصة بالموضة. أنها وزوجها وجدا طريقة للشجار بينهما أطلق عليها Fexting، أو الشجار بالرسائل النصية.
وقالت إنها هي وجو بدآ في مناقشة الخلافات العرضية عن طريق الرسائل، بهدف تجنب الشجار أمام أفراد الخدمة السرية.
وكشفت سيدة أمريكا الأولى مؤخرا انها تسمح لأصابعها بأن تخوض الشجار، بالكتابة، فيما وصفته المجلة بنوبة غضب.
وقالت جيل إن جو أخبرها بأنها عليها أن تدرك أن هذا سيسجل في التاريخ وسيكون هناك سجلا لذلك.
وخلال المقابلة تحدثت جيل التي تبلغ من العمر 70 عاما، عن زواجها الأول من بيل ستيفنسون. والذي انتهى بالطلاق عام 1975، وكيف أنه كان سبب لها في جعل الأولوية لها في تحقيق الاستقلال.
وقالت إنها آمنت بشدة بمؤسسة الزواج وعندما انهار زواجها شعرت بصعوبة بسبب ذلك. وعلمت أنها لن تضع نفسها أبدا في هذا الموقف مرة أخرى، حيث شعرت أنها لم تكن هناك أموال تخصها. وأنه كان عليها أن تحصل على تسوية طلاق.
وأوضحت جيل أنها حرصت على جعل ابنتها أشلى تبحث عن الاستقلال أيضا، وكذلك حفيداتها. حتى تستطعن الوقوف على أقدامهن على حد قولها.
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بايدن يمنع دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأمريكية
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليومم الخميس، الحظر على دخول السفن التي تحمل علم روسيا إلى الموانئ الأمريكية.
وفي هذا السياق، أضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي: “لن يسمح لأي سفينة كانت تبحر تحت العلم الروسي أو تابعة أو مدارة من قبل المصالح الروسية بدخول موانئ الولايات المتحدة أو الاقتراب من سواحلنا”.
كما أعلن سيد البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، عن تخصيص الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة إلى حكومة أوكرانيا
على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في الأراضي الأوكرانية.
الى جانب ذالك، صرح بايدن بأن الولايات المتحدة ستخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى الحكومة الأوكرانية بقيمة نحو 800 مليون دولار
تشمل عشرات مدافع الهاوتزر وطائرات عسكرية مسيرة و144 ألف قطعة ذخيرة.
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بايدن: لم يُتخذ بعد قرار زيارة مسؤول أمريكي رفيع لأوكرانيا
كما كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن إدارته لم تتخذ بعد أي قرار بخصوص زيارة أي من المسؤولين رفيعي المستوى فيها لأوكرانيا.
وأوضح الرئيس بايدن حول هذه النقطة بأن يستم العمل على اتخاذ هذا القرار الآن.
وفي نفس السياق، اعلنت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن هذه المسألة لا تزال قيد النقاش.
كما أن واشنطن على اتصال دائم بالحكومة الأوكرانية في كييف بشكل يومي. ولا يوجد لدي أي شيء آخر للإعلان عنه تضيف كارين جان بيير.
هذا وكانت وسيلة اعلامية امريكية قد كشفت في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إرسال مسؤول رفيع المستوى لزيارة كييف.
وذلك في خطوة يراد منها عرض الدعم الأمريكي لأوكرانيا، كما ان هذا المسؤول قد يكون الرئيس بايدن أو نائبته كامالا هاريس.
كما تم اقتراح اسمي وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن للقيام بهذه الزيارة حسب نفس المصدر.