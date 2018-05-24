الرئيس الأمريكي يستعد للإعلان عن صفقة القرن

ذكرت صحيفة “معاريف” الصهيونية، أنّ الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يستعد للإعلان عن مبادرة صفقة “القرن” والمتعلقة بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة، أنّ بنود الصفقة التي يريد بها الرئيس الأمريكي إنهاء الصراع الفلسطيني والصهيوني جاهزة لكنه متردد في توقيت عرضها.

وقالت الصحيفة أن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية من بينهم مستشار الرئيس ترامب، والمبعوث الخاص والسفير الأمريكي.

يعدون خطة لإعلان الصفقة والترويج لها حتى تتجسد على أرض الواقع وهذا بموافقة عربية وأجنبية على مشروع الصفقة.

وبحسب ذات الصحيفة، فإن “صفقة القرن” ستطرح في غضون الأيام القليلة المقبلة وسيتخذ الرئيس ترامب قرارا بشأنها.