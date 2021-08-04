الرئيس الأمريكي ينشر خريطة للعالم تضم الصحراء الغربية

شارك الرئيس الأمريكي جون بايدن، خريطة للعالم، عبر حسابه على تويتر، تظهر حدود الجمهورية العربية الصحراوية بوضوح.

وجاء ذلك، في تغريدة لبايدن، تحدث فيها عن مساهمة بلاده في توزيع لقاحات فيروس كورونا، على عدد من دول العالم.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدته: ” منذ اليوم الأول، سارعت أمريكا لمجابهة الفيروس على مستوى العالم، وحتى اليوم، شحنت الولايات المتحدة، أكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات إلى أكثر من 60 دولة”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن نهاية العام الماضي، عن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

https://twitter.com/POTUS/status/1422659659555540992/photo/1