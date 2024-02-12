الرئيس الأمريكي ينشر صورة له تصدم العالم

نشر حساب X الرسمي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، تغريدة تركت المستخدمين في حيرة من أمرهم مع انتهاء بطولة Super Bowl LVIII.

وجاءت التغريدة بعد فوز فريق كانساس سيتي تشيفز بالمباراة 25-22 – صورت الرئيس. وهو يبتسم بشكل مشؤوم بعيون حمراء متوهجة بجانب النص الذي قال فيه “تمامًا كما رسمناها”.

يبدو أن المنشور يسخر من نظرية المؤامرة القائلة بأن مباراة السوبر بول تم تزويرها لصالح الزعماء. حتى نتمكن نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، من الإعلان عن تأييدها لبايدن.

الصورة المخيفة لبايدن بعيون متوهجة تأتي من ترند يطلق عليه اسم “Dark Brandon”. والذي تم استخدامه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب الإشارات إلى المؤامرة.