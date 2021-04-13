الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة والمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان.

وقال بايدن في بيان له: “أتوجه أنا وجيل “السيدة الأمريكية الأولىّ” بأحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم، رمضان كريم”.

وتابع: “نظرا لأن العديد من إخواننا الأمريكيين يبدؤون الصيام يوم الثلاثاء، فإننا نتذكر مدى صعوبة هذا العام في ظل وباء كورونا،

و واصل: “حيث لا يمكن للأصدقاء والأحباء أن يجتمعوا معا للإحتفال، وستفتقد الكثير من العائلات أحباءها أثناء وجبات الإفطار”.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمناسبة في تغريدة عبر “تويتر”، عن تمنياته للمسلمين في الولايات المتحدة وأنحاء العالم بأن يكون شهر رمضان شهرا ينعم بالفرح والسلام والازدهار، مضيفا “رمضان مبارك”.