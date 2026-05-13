الرئيس الأنغولي يزور القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى

قام رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، اليوم، بزيارة للقاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى.

وهذا، مواصلةً لزيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

ورافق الرئيس الأنغولي، خلال الزيارة، وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، حيث كان في استقباله اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى. بحضور كل من المدير المركزي للعتاد، ومدير الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

و قدِّمت للرئيس الأنغولي تشريفات أدتها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، بعدها قدّم اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى كلمة ترحيبية.

ليتابع الرئيس الأنغولي عرضا قدمه المدير العام للقاعدة المركزية للإمداد، تضمن تنظيم القاعدة والمهام المنوطة بها.

عقب ذلك، قام ضيف الجزائر بزيارة إلى مختلف الدوائر والورشات بالقاعدة، على غرار دائرة تجديد الآليات المجنزرة وكذا ورشة إنتاج البطاريات، حيث تلقى شروحات وافية حول عمل ومهام هذه الورشات.

في الأخير، أمضى رئيس جمهورية أنغولا على السجل الذهبي للقاعدة المركزية للإمداد.