 الرئيس الأنغولي يزور مصنع تحلية مياه البحر “فوكة 2” بتيبازة

قام رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورينسو، اليوم الثلاثاء، بزيارة مصنع تحلية مياه البحر “فوكة 2” بولاية تيبازة. في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها منذ أمس الاثنين إلى الجزائر.

وجرت الزيارة للمصنع، بحضور وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير الري الوناس بوزقزة. والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي. والي ولاية تيبازة، محمد أمين بن شاولية.

وخلال الزيارة، تلقى الرئيس الأنغولي شروحات وافية حول سير المصنع. ومراحل إنتاج المياه المحلاة وطاقته الإنتاجية البالغة 300 ألف متر مكعب يوميا.

وبالمناسبة، أبرز الرئيس المدير العام لسوناطراك الخطوات التي قطعتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز أمنها المائي. إذ أصبحت المنتج الأول للمياه المحلاة في إفريقيا، والثاني في العالم العربي. والثاني كذلك في منطقة البحر الأبيض المتوسط. لافتا إلى أنه في آفاق 2030 سترتفع القدرة الإنتاجية للجزائر من المياه المحلاة إلى 5.6 مليون م³ يوميا مقابل 3.7 مليون م³ يوميا حاليا.

وأضاف داودي، أن الجزائر باشرت خلال العام الجاري برنامجا وطنيا جديدا يخصّ إنجاز ستة مصانع إضافية لتحلية مياه البحر على طول الساحل الجزائري، بطاقة إنتاج مستقبلية كلية تبلغ 1.8 مليون م³ يوميا.

وللإشارة، مصنع “فوكة 2” يندرج ضمن برنامج تكميلي في مجال تحلية مياه البحر، ضم 4 مصانع أخرى لتحلية مياه البحر دخلت حيز الخدمة بالطاقة الإنتاجية نفسها. وتوجد بكل من ولايات الطارف (كدية الدراوش)، بومرداس (كاب جنات)، وهران (الرأس الأبيض)، وبجاية (تيغرمت-توجة).

وهذا، بطاقة كلية تقدر بـ 1,5 مليون م³ يوميا، بهدف تعزيز الأمن المائي وتأمين احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب. بالاعتماد على الكفاءات الوطنية والتكنولوجيات الحديثة.