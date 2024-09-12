الرئيس الأنغولي يهنئ الرئيس تبون 

هنأ رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورانسو، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. عقب فوزه بعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، وجّه رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورانسو، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. رسالة تهنئة، عقب فوزه بعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية،

وأكد جواو لورانسو، في رسالة التهنئة التي بعثها للرئيس تبون “بأن الانتصار يُترجم ثقة الشعب الجزائري في قائده من أجل رفع التحديات وتدعيم المكاسب الاقتصادية التي حققها الرئيس في إطار التنمية”.

كما عبّر الرئيس الأنغولي عن المصلحة المُلحة في مواصلة العمل بغرض تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الممتازة بين البلدين.