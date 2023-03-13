الرئيس الأوغندي.. الجزائر “شريكا موثوقا” بالنسبة لنا

أكد رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، أن الجزائر تعتبر “شريكا موثوقا” بالنسبة لبلاده. مشيرا إلى “مساهمتها الايجابية” في تنمية و اندماج افريقيا.

كما أبرز موسيفيني في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع رئيس الجمهورية، أنه كانت لديه محادثات “مثمرة” خلال هذا اللقاء. مؤكدا في هذا الصدد أن الجزائر تعتبر “شريكا موثوقا” بالنسبة لأوغندا.

وكشف موسيفيني “لقد تطرقنا إلى العديد من مجالات التعاون، لاسيما مكافحة الإرهاب. “علما أن الجزائر تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال”. مشددا على أهمية عامل السلم من أجل تحقيق تنمية فعالة لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية.

كما أشاد رئيس أوغندا بـ”المساهمة الايجابية” للجزائر في تنمية منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية بفضل إطلاق مشاريع هيكلية. من شأنها تحقيق اندماج إفريقيا و تعزيز المبادلات التجارية على المستوى القاري.

وبخصوص التعاون الثنائي، ذكر موسيفيني بالخصوص مجال البتروكيمياء والمحروقات الذي يمكن للبلدين إطلاق مشاريع ثنائية فيه. لاسيما محطات تكرير بأوغندا حيث تم اكتشاف حقول نفط.

اجتماع مصغر لدول حركة عدم الانحياز في الجزائر

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن انعقاد اجتماع مصغر لدول حركة عدم الانحياز في الجزائر خلال هذا الصيف.

وجاء تصريح رئيس الجمهورية، خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة نظيره الأوغندي، يوري كاغوتا موسيفيني، عقب التوقيع على اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم بين البلدين.

وأكد رئيس الجمهورية تنقل 150 رجل أعمال إلى كمبالا لبحث فرص الشراكة والتعاون مع نظرائهم الاوغانديين قريبا.