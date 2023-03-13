الرئيس الأوغندي يزور مركز البحث النووي بالجزائر العاصمة

قام رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، اليوم الاثنين، بزيارة مركز البحث النووي بالجزائر العاصمة. في اليوم الثالث من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر.

وكان الرئيس موسيفيني مرفوقا خلال زيارة هذا المركز بوزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

للتذكير، فقد تحادث الرئيس الأوغندي، أمس الأحد، مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قبل أن يشرفا على مراسم التوقيع على اتفاقيتين وخمس مذكرات تفاهم تشمل عدة مجالات من بينها الطاقة.

الجزائر شريك هام لأوغندا

وأكد يوويري موسيفيني، أن الجزائر تعتبر “شريكا موثوقا” بالنسبة لبلاده. مشيرا إلى “مساهمتها الايجابية” في تنمية و اندماج افريقيا.

كما أبرز موسيفيني في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع رئيس الجمهورية، أنه كانت لديه محادثات “مثمرة” خلال هذا اللقاء. مؤكدا في هذا الصدد أن الجزائر تعتبر “شريكا موثوقا” بالنسبة لأوغندا.

وكشف موسيفيني “لقد تطرقنا إلى العديد من مجالات التعاون، لاسيما مكافحة الإرهاب. “علما أن الجزائر تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال”. مشددا على أهمية عامل السلم من أجل تحقيق تنمية فعالة لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية.

كما أشاد رئيس أوغندا بـ”المساهمة الايجابية” للجزائر في تنمية منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية بفضل إطلاق مشاريع هيكلية. من شأنها تحقيق اندماج إفريقيا و تعزيز المبادلات التجارية على المستوى القاري.

وبخصوص التعاون الثنائي، ذكر موسيفيني بالخصوص مجال البتروكيمياء والمحروقات الذي يمكن للبلدين إطلاق مشاريع ثنائية فيه. لاسيما محطات تكرير بأوغندا حيث تم اكتشاف حقول نفط.