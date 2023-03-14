الرئيس الأوغندي ينهي زيارته إلى الجزائر

أنهى رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني اليوم الثلاثاء، زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر، والتي دامت 4 أيام.

وقد استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت الماضي، نظيره الأوغندي، يوري كاغوتا موسيفيني، في مطار هواري بومدين الدولي.

واكتست الزيارة أهمية خاصة ضمن مسار تدعيم الديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.

وقد أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مع نظيره الأوغندا يوري كاغوتا موسيفيني. على التوقيع على اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم.

وتشمل الاتفاقيتان ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بمقر رئاسة الجمهورية، مجالات الطاقة. السياحة، التجارة، الفلاحة، الصحة الحيوانية، التعليم العالي والبحث العلمي.