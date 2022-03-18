الرئيس الأوكراني: سنصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي رغم كل الظروف

قال الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي اليوم الجمعة، أن بلاده ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي رغم كل الظروف.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة حصول اوكرانيا لدعم الاتحاد الأوروبي للمواطنين الذين اضطروا لترك منازلهم.

كما دعا زيلينسكي الى تقييد حرية حكومة موسكو ومحاصرة الموانئ الروسية.

بالمقابل أكد الرئيس الأوكراني، أن العدو يجب أن يعود إلى أرضه مدحورا، مضيفا أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا لغزوها أوكرانيا.

وأضاف:”القوات الروسية لا تزال تغلق الممرات الإنسانية باتجاه مدينة ماريوبول.”

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كما قال الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي، أن المفاوضات مع الروس مستمرة بهدف التوصل إلى خروج القوات الروسية واستعادة السيطرة على كافة الأراضي في البلاد.

وظهر زيلينسكي في فيديو جديد مخاطبا الأوكرانيين، ومعلنا أن عملية التفاوض مستمرة بغية تحقيق السلام. مضيفا أن أولوياته واضحة خلال المحادثات مع الجانب الروسي. وهي “إنتهاء الحرب، والحصول على ضمانات أمنية حقيقية لبلاده، واستعادة السيادة ووحدة الأراضي”.

كما خاطب الرئيس الأوكراني زيلينسكي مواطنيه: “أريد أن يسمعني الجميع.. تستمر المفاوضات من أجل مصلحة أوكرانيا”.

وكانت الجولة الرابعة من المفاوضات بين الروس والأوكرانيين إستؤنفت يوم الثلاثاء الماضي على وقع إستمرار المعارك بين الطرفين. وذلك بعد ثلاث جلسات سابقة عقدت على مستوى الوفود. الأولى على الحدود الأوكرانية البيلاروسية والجلستان التاليتان على الحدود البولندية البيلاروسية.

ولم تفض تلك الجولات حتى الساعة إلا إلى وقف مؤقت لإطلاق للنار في عدة مدن كبرى من ضمنها كييف. بغية إجلاء المدنيين العالقين، إلا أن تلك الهدنة المتقطعة شهدت انتهاكات عدة، فيما تقاذف الطرفان تحميل المسؤوليات على مدى الأيام الماضية. كما كانت كييف ودول الغرب الداعمة لها تعول على أن تفضي جولات الحوار هذا إلى هدنة دائمة. توصل لاحقا إلى حل يرسي السلام بين زيلينسكي وبوتين.

من جهته قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، أنه لن يتراجع عن تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقها في 24 فيفري. والمتمثلة بتجريد كييف من سلاحها النوعي، الذي تعتبره موسكو مهددا لأمنها. ووقف توسع حلف الناتو في الشرق الأوروبي. فضلا عن وقف المساعي الأوكرانية للانضمام إليه أيضا، ما يدفع بالعديد من المراقبين إلى عدم التأمل بالتوصل سريعا إلى توافق بين البلدين.

كما أفادت أمس تقارير التوصل إلى تفاهم ما حول عدد من النقاط بين الطرفين، من ضمنها مسألة “حيادية أوكرانيا”.