الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهنئ تبون بعد ادائه اليمين الدستورية

هنأ الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا للجزائر.

وعبر الرئيس الاوكارين في برقية وجهها لتبون عن حرصه في مواصلة تعزيز علاقات الصداقة و التعاون المتبادل المنفعة مع الجزائر الصديقة.

و قد جاء فيها ايضا ان الجانب الاوكراني واثق من ان اختيار الشعب الجزائري قد اكد رغبته القوية في بناء دولة حديثة و مزدهرة و منيعة.

كما اكد الرئيس الاوكراني بأن اوكرانيا كانت وستبقى صديق الجزائر الوفي والموثوق به.

وختم الرئيس الاوكراني برقيته بتمنياته الخالصة لنظيره الجزائري بدوام الصحة والنجاح متمنيا للشعب الجزائري الصديق السلام والوئام والتقدم.