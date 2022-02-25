الرئيس الأوكراني: كل من وعدنا بالمساعدة تركنا ومستعدون للتفاوض مع روسيا

أعرب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن استعداده فتح حوار بين بلاده وروسيا حول وقف القتال.

وانتقد زيلينسكي موقف الدول الغربية التي تركت أوكرانيا وحدها في مواجهة روسيا.

وحسب زيلينسكي، فإن أوكرانيا تركت وحدها، والقوى العالمية تراقب الوضع من بعيد. والعقوبات التي فرضت حتى الآن على روسيا “ليست كافية”.

والليلة الماضية قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بطلب من زيلينسكي. الذي طلب منه إبلاغ بوتين برغبته في إجراء محادثة معه، بعدما لم يستطع الوصول إليه بنفسه.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أكدت استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا وقبولها بأن تكون في “وضع محايد”.

كشف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ممكنة بشرط أن تكون أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف روسيا الأمنية.

وأوضح دميتري بيسكوف بأن الكرملين لا يرى أي عوائق أمام تنظيم مفاوضات بين الرئيسي الروسي، فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. لكن فقط إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف موسكو الأمنية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال في هذا السياق عما إذا كانت روسيا مستعدة لإجراء اتصالات. إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة للحديث عن هذا الأمر”.

ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن بوتين قد صاغ بالفعل رؤيته لما تنتظره روسيا من أوكرانيا. حتى يتم حل مشاكل مفهوم الخطوط الحمراء.

وأوضح بيسكوف في هذا السياق قائلا “لقد صغنا هذا الأمر بوضوح يتمثل في وضع محايد. ويعني التخلي عن أنظمة تسلح. السؤال هنا هو ما إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة لذلك”.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية. مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة. وشددت في الوقت نفسه على عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.