الرئيس الأوكراني: لا أستطيع رؤية عائلتي وأقضي وقتي بين العمل والنوم
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يقضى يومه كما يفعل الأوكرانيون بين الاحتماء والمواجهة لحماية أوكرانيا.
ووفقا لموقع “العربية”، أبدى زيلينسكي أسفه لسقوط ضحايا والتدمير الذي طال معالم كثيرة فى بلاده إلى جانب البنية التحتية.
وقالت “العربية” زيلينسكي، ورغم ظروف الحرب قبل بإجراء مقابلة صحفية سريعة والحديث عن يومياته خلال الحرب. وكذلك تأكيد وجوده وفريقه الرئاسي في كييف.
ونوه بالقول “لدي نفس السقف من الحرية العمل والنوم هذا كل شئ. كما أبدى الرئيس الأوكراني حزنه بسبب عدم رؤية أسرته.
وردا على سؤال: “هل يمكنك رؤية عائلتك؟ هل يمكنك رؤية أطفالك؟”. أجاب زيلينسكى: “لا.. لا.. لا أستطيع”.
كما اجاب على سؤال”متى كانت آخر مرة رأيتهم فيها؟”. قال الرئيس الأوكراني : “قبل هذه الحرب”.
وحسب موقع “العربية” زيلينسكي، البالغ من العمر 44 عامًا، بدا بذقن طويلة بعض الشيء ويرتدي زيا شبه عسكري داخل مبنى خاضع لحراسة مشددة من الجيش.
طالع أيضا:
الرئيس الأوكراني يطالب بضمهم “فوراً” إلى الاتحاد الأوروبي
طالب الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، بضم بلاده فورا إلى الاتحاد الأوروبي.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي، الاثنين على ضم بلاده “فوراً” إلى التكتل. فيما دخل الهجوم الروسي على الدولة الموالية للغرب يومه الخامس.
وقد قال عضو اللجنة الدستورية في بيلاروس يوري فوسكريسنسكي. إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أكد قبل 10 دقائق فقط من انتهاء فترة انتظار الوفد الروسي، مشاركة بلاده بالمفاوضات.
وأضاف فوسكريسنسكي، في حديث تلفزيوني: “بدأت المفاوضات في الواقع بمبادرة من رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. الذي بذل جهوده كشخص يريد السلام بين الدول والشعوب. وحاول ثلاث مرات الاتصال بزيلينسكي. وفقط المرة الثالثة سمح زيلينسكي لنفسه بالكلام. حدث ذلك أمس. قبل 10 دقائق من انتهاء مهلة الإنذار النهائي للوفد الروسي الذي وصل إلى غوميل للتفاوض”.
وتابع السياسي البيلاروسي القول “الآن بدلا من الذهاب في خط مستقيم إلى غوميل. وكان ذلك سيستغرق الأمر ساعة أو ساعتين على الأكثر … قرر الوفد الأوكراني استخدام طريق أطول بكثير، عبر بولندا”.
ووفقا له، دخل الوفد الأوكراني إلى بيلاروس عبر بريست. وقال فوسكريسنسكي: “الآن يجب أن تبدأ المفاوضات، لكن من الصعب التكهن بأي شيء”.
كما أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه أجرى محادثة مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.
وجاء تصريح زيلينسكي، الذي نشره عبر “تلغرام”. قبل دقائق من انتهاء المهلة التي أعطاها الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة في مدينة غوميل البيلاروسية، للجانب الأوكراني لحضور اللقاء.
من جانبها، أكدت مينسك حقيقة إجراء لوكاشينكو محادثة هاتفية مع زيلينسكي. حسبما نقلت وكالة “بيلتا” البيلاروسية الرسمية عن الناطق باسم الرئاسة البيلاروسية.
ولم يكشف أي من الطرفين الأوكراني أو البلاروسي حتى اللحظة عن تفاصيل المحادثة.
وفي وقت سابق اليوم رفض زيلينسكي إجراء مفاوضات مع موسكو في أراضي بيلاروس. معتبرا أنها لا تصلح منصة لمثل هذه المحادثات بسبب “أعمال عدائية” صادرة عن مينسك.