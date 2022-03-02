الرئيس الأوكراني: لا أستطيع رؤية عائلتي وأقضي وقتي بين العمل والنوم  

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يقضى يومه كما يفعل الأوكرانيون بين الاحتماء والمواجهة لحماية أوكرانيا.

ووفقا لموقع “العربية”، أبدى زيلينسكي أسفه لسقوط ضحايا والتدمير الذي طال معالم كثيرة فى بلاده إلى جانب البنية التحتية.

وقالت “العربية” زيلينسكي، ورغم ظروف الحرب قبل بإجراء مقابلة صحفية سريعة والحديث عن يومياته خلال الحرب. وكذلك تأكيد وجوده وفريقه الرئاسي في كييف.

ونوه بالقول “لدي نفس السقف من الحرية العمل والنوم هذا كل شئ. كما أبدى الرئيس الأوكراني حزنه بسبب عدم رؤية أسرته.

وردا على سؤال: “هل يمكنك رؤية عائلتك؟ هل يمكنك رؤية أطفالك؟”. أجاب زيلينسكى: “لا.. لا.. لا أستطيع”.

كما اجاب على سؤال”متى كانت آخر مرة رأيتهم فيها؟”. قال الرئيس الأوكراني : “قبل هذه الحرب”.

وحسب موقع “العربية” زيلينسكي، البالغ من العمر 44 عامًا، بدا بذقن طويلة بعض الشيء ويرتدي زيا شبه عسكري داخل مبنى خاضع لحراسة مشددة من الجيش.

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