الرئيس الأوكراني: مستعد لإجراء محادثات سلام مع بوتين

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مجددا عن استعداده لإجراء محادثات سلام مع بوتين.

ووفقا ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز”، التي نظمت مؤتمرا بالفيديو مع رئيس أوكرانيا. إن زيلينسكي قال إن النصر يجب أن يتحقق في ساحة المعركة.

وأكد أنه منفتح على محادثات السلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أشار زيلينسكي إلى أن الجمود في الصراع مع روسيا ليس خيارا بالنسبة لكييف. داعيا الغرب مرة أخرى إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقد صرحت وزارة الخارجية الروسية سابقا بأن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة.

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف إلى أن قيادة أوكرانيا تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة. الأمر الذي يجعل من غير الممكن فهم ما تريده.

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