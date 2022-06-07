الرئيس الأوكراني: مستعد لإجراء محادثات سلام مع بوتين
أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مجددا عن استعداده لإجراء محادثات سلام مع بوتين.
ووفقا ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز”، التي نظمت مؤتمرا بالفيديو مع رئيس أوكرانيا. إن زيلينسكي قال إن النصر يجب أن يتحقق في ساحة المعركة.
وأكد أنه منفتح على محادثات السلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أشار زيلينسكي إلى أن الجمود في الصراع مع روسيا ليس خيارا بالنسبة لكييف. داعيا الغرب مرة أخرى إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
وقد صرحت وزارة الخارجية الروسية سابقا بأن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة.
وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف إلى أن قيادة أوكرانيا تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة. الأمر الذي يجعل من غير الممكن فهم ما تريده.
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لافروف: بوتين أبلغ الغرب بتوسع العملية العسكرية في حال استمرار تزويد أوكرانيا بالسلاح
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أبلغ الغرب أنه كلما زاد أسلحته إلى أوكرانيا فسوف يزيد من مساحة العملية العسكرية الخاصة هناك.
وقال لافروف إنه لن يتمكن أحد من زعزعة علاقات روسيا وصربيا. كما اقترح على وزير الخارجية الصربي زيارة موسكو
وأضاف لافروف “لا خطط لدينا للحديث مع دول الناتو أو زيارتها خلال الأيام المقبلة. ما حصل من جانب الغرب يؤكد صحة موقفنا في البدء بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.
وتابع وزير الخارجية الروسي ” أوروبا تخشى الحقيقة و كشف الواقع المزيف الذي يشغل وسائل الاعلام والتواصل. الغرب يتخلى عن مبادئه ولا يعترف بحرية وسيادة شركائه وحقهم في الإختيار”.
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بوتين يحذر بضرب مواقع جديدة في أوكرانيا
حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه في حال إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الروسي حسب ما نقله موقع قناة “آر تي عربية” الروسية، إن الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا، ليس له سوى هدف واحد، هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن.
وأضاف أنه إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى “فسنقوم بالاستنتاجات المناسبة وسنستخدم وسائل التدمير، التي لدينا ما يكفي منها، لضرب مواقع لم نضربها من قبل”.
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بوتين: روسيا ستعزز قوتها
كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستعمل على تعزيز قوتها واستقلالها وسيادتها في ظل التغير السريع الذي يسهده العالم.
وقال، الرئيس الروسي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل: “أنا متأكد من أن روسيا في هذا العالم المعقد ستعزز قوتها واستقلالها وسيادتها.
وهذا العمل ليس في اتجاه معين واحد، سيكون في الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم والعديد من المجالات الأخرى،
وتعزيز المجتمع المدني والتعليم الوطني.”
كما شدد بوتين على أن نجاح البلاد يعتمد على عمل وإنجازات المواطنين الذين تجمعهم القيم المشتركة والثقافة والتقاليد واحترام التاريخ.
بوتين: روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في العالم
كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في جميع أنحاء العالم.
وجايء هذا حسب ما نشره موثع روسيا اليوم، خلال تهنئته، رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية، بحلول يوم إفريقيا.
وأضاف الرئيس بوتين في برقية التهنئة: “لقد أولت بلادنا دائما أهمية خاصة لتنمية العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة.
وقد وفرت القمة الروسية- الإفريقية التي عقدت في سوتشي في عام 2019 ظروفا جيدة لتوسيع التعاون المثمر على المستوى الثنائي وعلى أساس متعدد الأطراف”.