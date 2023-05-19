الرئيس الأوكراني يدعو القادة العرب لدعم مبادرته للسلام لإنهاء الحرب في بلاده

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة له بأشغال قمة جامعة الدول العربية اليوم الجمعة، بالسعودية، إلى دعم مبادرته للسلام لإنهاء الحرب الروسية في بلاده.

وقال زيلينسكي، إن الوفود ستتلقى نص خطة السلام المكونة من 10 نقاط وطلب منهم العمل مع أوكرانيا مباشرة دون وسطاء.

وأورد زيلينسكي: “نحن لا نملك الصواريخ التي يملكها العدو ولا نملك قدرات جوية توازي قدرات العدو.. لكننا نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحق إلى جانبنا”.

وتابع: “نحن نحاول دفع الغزاة من أرضنا وأي شخص يدافع عن أرضه ويحمي أطفاله من الاستعباد. فمثل هذا المحارب على طريق العدالة. وأنا فخور بالقول بأنني أمثل هؤلاء المحاربين والمقاتلين وكل الشعب الأوكراني”.

وواصل الرئيس الأوكراني: “الأوكرانيون لم يختاروا يوما طريق الحرب. ولم تذهب قواتنا إلى أراض غير الأراضي الأوكرانية. ولم نبدأ عمليات لنهب موارد غيرنا. لكن لن نخضع أبدا لأي دولة أجنبية أو لأي وسنستمر في النضال”.

ودعا زيلينسكي القادة العرب، لتفهم ما هي المشاعر التي تختلج شعبه مؤكدا ثقته مما هو النداء الذي سيطلقه هنا من جدة. فهو نداء وواجب لحماية الشعب الأوكراني، بمن فيهم المجتمع الأوكراني المسلم.

وقال زيلينسكي إنه اصطحب معه إلى القمة العربية مصطفى جميليف، ممثل شعب التتار الذي يسكن في شبه جزيرة القرم. وهو من أحد الشعوب الأصلية في أوكرانيا وهو في صلب الحضارة الإسلامية بأوكرانيا.

وأشاد الرئيس الأوكراني، بجهود السعودية لإطلاق سراح أوكرانيين اعتقلتهم روسيا. معتبرا أن الأمر يعتبر تجربة إيجابية.