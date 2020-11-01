الرئيس الأوكراني يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة التحرير

هنأ الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ66 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر.

وحسب بيان للسفارة الأوكرانية لدى الجزائر، نشرته على صفحتها بفايسبوك، فقد بعث الرئيس الأوكراني، ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية، متمنيا فيها له موفور الصحة والعافية.

كم تمنى الرئيس الأوكراني، للجزائر وشعبها الصديق، دوام التقدم والرقي والازدهار.

كما بعث وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا، ببرقية تهنئة مماثلة لوزير الخارجية صبري بوقادوم، في نفس المناسبة، متمنيا له الصحة والعافية والتوفيق في مهامه.

كما تمنى الوزير الأوكراني، للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين مزيدا من التطور والنجاح في شتى المجالات.

https://web.facebook.com/UkraineinAlgeria/photos/pcb.652700418726541/652700258726557/