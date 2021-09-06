الرئيس الأول للمحكمة العليا: الدستور الجديد كرس إستقلالية تامة لجهاز القضاء

قال، رئيس المحكمة العليا، ماموني طاهر، خلال مراسم تنصيبه، أن الجزائر تخطو خطوات جبارة رغم الجائحة، وذلك بتجديد مؤسسات الدولة وفق ما يرضاه الشعب.

وتابع ماموني بالقول أن” الدستور الجديد، أعطى إستقلالية تامة للقضاء، والتي تمثلت في المجلس الأعلى للقضاء، والذي تم إقراره لأول مرة”.

وناشد، ماموني، سلك القضاء إلى بذل مزيد من الجهود لتكريس قضاء حقيقي، وذكر ذات المتحدث بالتغييرات الجذرية التي شملت القطاع.

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