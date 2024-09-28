الرئيس الإثيوبي يهنئ الرئيس تبون

بعث رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد علي، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه للمرة الثانية على التوالي.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية بعث رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد علي، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية هذا نصها:

فخامة الرئيس وأخي العزيز..

بإسم شعب وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وأصالة عن نفسي، أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى شعب وحكومة الجزائر، بأحر التهاني، بمناسبة إعادة انتخابكم.

وإذ أُعرب لكم عن ثقتي، بأن العلاقات الودية القائمة، بين بلدينا ستستمر، في التوطد بشكل أكبر، أود انتهاز هذه الفرصة لأُعبّر عن تمنياتي لفخامتكم، بالعافية ودوام السلم والازدهار للشعب الجزائري.

تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول فائق التقدير.