الرئيس الإماراتي يهنّئ الرئيس تبون بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان. بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأعرب الرئيس الإماراتي، في رسالته للرئيس تبون، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية. متمنياً موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مزيداً من التقدم والازدهار.