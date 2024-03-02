الرئيس الإيراني: مجلس الأمن الدولي عاجز على وقف إطلاق النار بغزة والسبب دعم أمريكا للإرهاب

قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ابراهيم رئيسي، إن مجلس الأمن الدولي أصبح عاجزا على إحلال وقف إطلاق النار في غـزة.

وأوضح الرئيس الايراني خلال كلمته في منتدى الدول المصدر للغاز في قمته السابعة، أن سبب عجزه راجع إلى الدعم المطلق الأمريكي لـ”إسرائيل”.

وأكد ابراهيم رئيسي، أن أمريكا وظفت كل طاقاتها لتقديم الدعم للإرهاب المنظم المتمثل في الكيان الصهيوني. مشيرا إلى أن فلسطين اليوم هي مؤشر للإنسانية والأخلاق والضمير في المجتمع الإنساني.

وقال الرئيس الإيراني، إذا أرادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وقف الحرب في القطاع بشكل جاد فيجب عليها وقف الدعم للكيان الصهيوني

كما دعا الرئيس الإيراني، إلى ضرورة طرد إسرائيل من الأمم المتحدة ووقف الدول كل أشكال التعامل معها.