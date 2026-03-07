الرئيس الإيراني: أعتذر للدول المجاورة ولا نية لدينا للاعتداء على أي دولة أخرى

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اعتذاره لدول الجوار بعد استهدافها بهجمات خلال الأيام الماضية، وقال إن مجلس القيادة المؤقت وافق على تعليق الهجمات ما لم ينطلق هجوم من تلك الدول على إيران.

وفي كلمة بُثت اليوم السبت، قال بزشكيان: “أعتذر للدول المجاورة وليست لدينا عداوة معها”. مضيفا: “يجب أن نعمل مع دول الجوار بهدف ضمان وتأمين الأمن والسلام”. مؤكدا أن إيران “ملتزمة بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، ولا يحق للعدو أن يتجاهل حقوقها”.

هذا وأشاد بزشكيان بصمود الإيرانيين، وقال: “ممتنون لشعبنا ويجب أن نضع خلافاتنا جانبا وندافع عن بلادنا بقوة”. مضيفا: “صامدون حتى آخر رمق لإخراج بلادنا من هذه الأزمة”.

وأكد أن إيران لن تستسلم لإسرائيل والولايات المتحدة، وذلك مع دخول الحرب أسبوعها الثاني. وأضاف أن “الأعداء سيأخذون حلمهم باستسلام الشعب الإيراني معهم إلى القبر”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور