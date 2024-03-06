الرئيس الإيراني: الجزائر قادرة أن تلعب دورا مهما جدا لنصرة القضية الفلسطينية

كشف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، بشأن القضية الفلسطينية. أن هذه القضية مهمة جدا بالنسبة للمنطقة وللعالم. معتبرا أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجريمة حرب بشعة لم يشهدها العالم.

وانتقد الرئيس الإيراني خلال حوار له مع التلفزيون العمومي، دعم الغرب للكيان الصهيوني بكل ما يملك أمام صمت المجتمع الدولي. كما انتقد موقف مجلس الأمن الذي أصبح دوره غير فعال تجاه ما يحدث في غزة.

وقال الرئيس الإيراني أن القضية الفلسطينية ينبغي أن تكون محورا لتغيير النظام العالمي الحالي. من نظام غير عادل وغير فعال إلى نظام عادل”

كما أشاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموقف الجزائر الداعم والمساند للشعب الفلسطيني. مبرزا التوافق بين مواقف الجزائر وإيران في هذا الشأن.

وأعرب عن يقينه بقدرة الجزائر من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن. على أن تلعب “دورا مهما جدا لنصرة القضية الفلسطينية وأن تكون لسان حال الشعب الفلسطيني المظلوم”.