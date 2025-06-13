الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني سيندم على أفعاله اليوم

أعلن الرئيس الايراني “مسعود بزشكيان”، عن اجتماع خاص لمجلس الحكومة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني سوف يندم على أفعاله اليوم.

وفي أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني، فجر اليوم الجمعة على ايران، والذي اسفر عن استشهاد كوكبة من القادة العسكريين والعلماء النوويين والمدنيين، كتب الرئيس الإيراني منشورا على الصفحة الشخصية له عبر شبكة التواصل الاجتماعي “ايكس”.

وجاء في هذا المنشور: “بمجرد وقوع الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني، تولى فريق الحكومة إدارة الاحداث ومتابعتها. وتم عقد اجتماع خاص لمجلس الحكومة في هذا الصدد. إن شاء الله سوف يندم الكيان الصهيوني على أفعاله اليوم”.

كما أكد الرئيس “مسعود بزشكيان”، في كلمة أدلى بها للشعب الإيراني، على ضرورة انتباه الشعب إلى حرب العدو النفسية. وضرورة التضامن والثقة بالمسؤولين.

وقال الرئيس الإيراني: “لن يصمت الشعب الإيراني ومسؤولو البلاد على هذه الجريمة. وسيجعل الرد المشروع والقوي العدو يندم على عمله الأحمق”.

وأضاف الرئيس بزشكيان: “إن الشعب الإيراني بحاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى. إلى التلاحم والثقة والتآزر والوحدة والوفاق. وبمساعدة الله العزيز، بهذه الروح القيمة، سيرد الشعب بقوة وحكمة وصلابة على جريمة الكيان المحتل”.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء “حسين سلامي”، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء “محمد باقري”. وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد “أمير علي حاجي زادة” وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية “فريدون عباسي”. واللواء “غلام علي رشيد”، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور “محمد مهدي طهرانجي”.