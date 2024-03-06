الرئيس الإيراني: فرص توسيع التعاون كبيرة جدا مع الجزائر

كشف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، أن العلاقات السياسية “الجزائرية-الإيرانية” قوية جدا. مشدّدا على ضرورة الإرتقاء بمستوى التعاون الإقتصادي ليكون في مستوى التوافق السياسي بين البلدين.

وقال إبراهيم رئيسي، في حوار له مع التلفزيون الجزائري بث أمس الثلاثاء، أن الجزائر وإيران تربطهما علاقات سياسية قوية جدا. مشيرا إلى عمقها التاريخي خاصة بعد الثورة الإسلامية في إيران. مؤكدا أن الشعب الإيراني يكّن تقديرا خاصا للشعب الجزائري المقاوم. والذي لديه تاريخ كبير في مقارعة الإستعمار وضحى بأعداد كبيرة من الشهداء من أجل نيل حريته.

كما شدّد الرئيس الإيراني على ضرورة الإرتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي ليكون في مستوى التوافق السياسي بين البلدين. مبرزا أن فرص توسيع التعاون “كبيرة جدا” سيما في مجالات التجارة والطاقة والنقل البحري والصيرفة والبحث العلمي والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة إلى جانب الخدمات الهندسية. مضيفا أن مناخ الإستثمار في الجزائر يمنح فرصا كبيرة للمستثمرين.

ولدى تطرقه إلى مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي إحتضنتها الجزائر السبت الماضي، أكد السيد رئيسي أن هذه القمة كانت “موفقة جدا”. معربا عن أمله في أن تعرف مخرجات قمة الجزائر طريقها للتطبيق على أرض الواقع. سيما وأنها تمثل خطوة عملاقة وهامة جدا لتطوير المنتدى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

من جهة أخرى، تحدث الرئيس الإيراني عن زيارته إلى جامع الجزائر الذي وصفه بأنه صرح ومعلم ديني كبير. مؤكدا أنه سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الروابط بين الشعوب الإسلامية.