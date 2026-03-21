الرئيس الإيراني: لا نريد نزاعا مع دول الجوار والكيان الصهيوني هو المستفيد

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن طهران لا تريد نزاعا مع دول الجوار، مشيرا إلى أن إسرائيل هي المستفيد من خلافات بلاده مع تلك الدول.

وفي تدوينة عبر منصة “إكس” قال بزشكيان: “إلى الدول الإسلامية وجيراننا الأعزاء، أنتم إخوتنا، ولسنا في صدد أي نزاع معكم”. وأضاف “المستفيد الوحيد من خلافاتنا هو الكيان الصهيوني (إسرائيل)”.

وفي ختام منشوره قال الرئيس الإيراني:”نسأل الله في عيد الفطر أن يمنحنا القوة والوحدة، للعمل بتعاليم رسول الله لنيل رضاه”.

