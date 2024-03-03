الرئيس الإيراني: مؤسف جدا إبقاء بعض الدول الإسلامية على علاقاتها مع الكيان

تأسف الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اليوم الأحد، من إبقاء بعض الدول الاسلامية للعلاقات التي تربطها مع الكيان الصهيوني.

وجاء تصريح الرئيس الايراني خلال لقاء صحفي مشترك عقب المحادثات الموسعة التي أجراها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال ابراهيم رئيسي “هناك اصرار من الكيان الاسرائيلي على الابادة الجماعية في غزة”.

وأضاف رئيسي “الكيان دمر المنازل والاراضي الزراعية وقتل 30 ألف وهذه الجرائم ترتكب منذ 75 سنة. لكن رغم الابادة هناك صفحة رائعة وهي مقاومة الشعب الفلسطيني للعدوان”.

وأكد الرئيس الايراني أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للكيان ماليا وعسكريا واعلاميا مؤسف.

وقال في هذا الصدد “مؤسف وقوف واشنطن ضد قرارات مجلس الامن لوقف إطلاق النار. الإدارة الأمريكية وبعض الدول التي تدعمها ومنظمات تدعي الدفاع عن حقوق الانسان لها يد في الجرائم المرتكبة”.

كما تأسف رئيسي لإبقاء بعض الدول الاسلامية علاقاتها مع الكيان الصهيوني. مشيرا أن الحد الادنى هو قطع الدول الاسلامية للعلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان.

وأكد رئيسي إيمانخ أن النصر سيكون للشعب الفلسطيني العظيم والخسارة ستكون للكيان الصهيوني.

وشدد الرئيس الايراني على ضرورة محاسبة من يرتكب هذه الجرائم ضد الانسانية كما يجب أن تحاسب الادارة الأمريكية.

وأكد رئيسي بالقول “لم نتوقف عن الدفاع عن الشغب الفلسطيني ولن نتردد في فعل ذلك ويجب تحقيق حقوقه الشرعية”.