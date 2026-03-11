الرئيس الإيراني: نستهدف  فقط القواعد التي تعد مصدر العدوان على البلاد

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده لا تنوي على الإطلاق استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها.

كما أوضح الرئيس الإيراني، أن ايران تستهدف فقط القواعد التي تعد مصدر العدوان على البلاد في إطار حقها المشروع بالدفاع عن نفسها.

وقال مسعود بزشكيان “إذا لم يبد المجتمع الدولي اهتماما بأسباب الحرب المفروضة علينا فسيتزعزع الاستقرار الدولي”. تابعا “المعتدون استغلوا أجواء الدول المجاورة واستهدفوا بنى تحتية ومستشفيات ومدارس في إيران”.