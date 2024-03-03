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الرئيس الإيراني يترحم على أرواح الشهداء بمقام الشهيد

بقلم نادية بن طاهر
الرئيس الإيراني يترحم على أرواح الشهداء بمقام الشهيد
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قام رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة.

وجاء هذا على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني للجزائر، بعد المشاركة بأشغال القمة الـ7 لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي أقيمت أمس السبت.

كما قام مساء أمس الجمعة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ابراهيم رئيسي بزيارة إلى مسجد الجزائر.

وكان في إستقبال الرئيس الإيراني عميد مسجد الجزائر محمد مأمون القاسمي الحسيني.

وأبدى ابراهيم رئيسي خلال الزيارة إعجابه بجامع الجزائر. كما أدى الرئيس الإيراني صلاة المغرب بالجامع مع جموع المصلين.

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