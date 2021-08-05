الرئيس الإيراني يستقبل الوزير الأول وهذا ما دار بينهما

استقبل اليوم الخميس الرئيس الإيراني سيد ابراهيم رئيسي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. الذي يشارك في حفل تنصيب الرئيس المنتخب الجديد للجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية، فقد نوه الرئيس الإيراني، بالعلاقات الودّية والبناءة التي تجمع بين إيران والجزائر.

وأكد سيد إبراهيم رئيسي أن حكومته وضعت أولويات سياستها الخارجية على أسس توسيع العلاقات مع دول الجوار والبلدان الإسلامية.

وقال إن إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية متمثلة في النهوض بمستوى العلاقات مع الجزائر. مبينا أن تعزيز العلاقات الثنائية ينبغي أن يشكل أرضية لرفع التعاون بين البلدين على الصعيد الدولي أيضا.

من جانبه أثنى الوزير الأول على تعاطف الرئيس الإيراني الجديد مع الشعب الجزائري. وأكد بن عبد الرحمان خلال اللقاء مع الرئيس الإيراني أن بلاده وضعت سياساتها المبدئية على حماية الشعوب المضطهدة في العالم.

ولفت بن عبد الرحمن، بأن التحدي في الجزائر اليوم هو التفوق على المشاكل الاقتصادية. وبذل الجهود الهادفة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع سائر البلدان. هو أساس رغبة المسؤولين الجزائريين في تنمية الأواصر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.