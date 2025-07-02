الرئيس الإيراني يصدق على قانون يعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

أرسل البرلمان الإيراني قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الرئيس مسعود بزشكيان، لإبلاغه رسميا ودخوله حيز التنفيذ، وذلك وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.

وأقر البرلمان الإيراني في 25 جوان 2025 مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصادق عليه مجلس صيانة الدستور لاحقا، ليصبح القانون ملزما للحكومة الإيرانية.

وأصدر بزشكيان مرسوما على الفور، قضي بتعليق العمل مع الوكالة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن بزشكيان أخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا بشأن تعليق التعاون.

ويشترط القانون الجديد منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، ويخضع تنفيذ القرار أيضا لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

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