الرئيس الإيراني يهنئ الرئيس تبون

هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية. للثقة التي يحظى بها شعبيا وكذا للبرامج الشاملة التي أطلقها بهدف التنمية والترقية”.

كما عبّر الرئيس الإيراني عن أمله في ترسيم رؤية للتطوير الشامل للعلاقات الثنائية بين البلدين. متمنيا للرئيس كل العافية والتوفيق في إنجاز المهمة الجسيمة التي ألقاها الشعب الجزائري على عاتق فخامته. يضيف البيان.