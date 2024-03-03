الرئيس الإيراني يُهدي مُؤلفًا للرئيس تبون

قام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد بإهداء مؤلفا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وللإشارة، استقبل الرئيس تبون، اليوم نظيره الإيراني إبراهيم الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر، بعد مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وكان رئيس الجمهورية قد أجرى محادثات ثنائية موسعة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث تم خلالها استعراض المستجدات في منطقة الساحل على ضوء الأوضاع السائدة والتطرق الى قضية الصحراء الغربية.

كما كان للرئيس تبون أيضا “حديث مطول ومعمق” مع نظيره الإيراني حول “الظروف الاستثنائية التي تطبع الأوضاع الحالية إقليميا ودوليا، لاسيما الاعتداء الصهيوني وجرائمه البشعة في قطاع غزة.