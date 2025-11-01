الرئيس الإيراني يُهنئ رئيس الجمهورية بثورة نوفمبر

هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أكد الرئيس الإيراني، أن روح مناهضة الاستعمار والشجاعة للشعب الجزائري وقادته خلال عقود النضال التحرري كانت دائما مصدر إلهام للدول المُحِبة للحرية وقادة العالم.

كما عبر الرئيس الإيراني في رسالة تهنئته لرئيس الجمهورية، عن تطلعه لمزيد من الرقي في العلاقات بما يتماشى مع مصالح الشعبين والبلدين في ظل الروابط التاريخية والقواسم المشتركة بين البلدين.

متمنيا للرئيس موفور الصحة، والرقي والازدهار للجزائر الشقيقة والصديقة، حكومة وشعبا.