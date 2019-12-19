الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يبدي رغبته في لقاء تبون قريبا

أبدى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، رغبته في لقاء الرئيس عبد المجيد تبون خلال تهنئة بعثها بعد تنصيبه رئيساً.

وقال الرئيس ماتاريلا في برقية التهنئة، إنه لمناسبة انتخابكم رئيساً للجزائر، أتقدم لكم بإسمي الشخصي، وباسم الشعب الإيطالي، بتهاني الحارة، وتمنياتي الصادقة بنجاحكم في مهماتكم التي كلفكم بها الشعب الجزائري.

واضاف الرئيس الايطالي، أنه في انتظار لقائكم في الأيام المقبلة، تقبلوا مني تحياتي الخالصة.

الرئيس ماتاريلا أكد في هذه البرقية، أن الجزائر وإيطاليا مرتبطتان بعلاقات تاريخية، ووفاق يقضي بتعزيز التعاون فيما بينهما في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

واشار إلى إستمرار إيطاليا في متابعة التغيرات التي تشهدها الجزائر في الأشهر الأخيرة، بكثير من الإحترام والتقدير.

وأكد ماتاريلا على أنه متيقن من إمكانية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال ولاية تبون الرئاسية، والإسهام في إحلال السلم في المنطقة، من خلال الحوار المفتوح في المنطقة الأورو متوسطية.

https://www.quirinale.it/elementi/42587