الرئيس الإيطالي يحل بالجزائر 6 نوفمبر المقبل

سيحل الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، بالجزائر يومي 6 و 7 نوفمبر، حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ 18 عامًا.

وصرح نائب وزير الخارجية الإيطالي مانليو دي ستيفانو في مقابلة مع وكالة نوفا للأنباء أن هذه الزيارة “مهمة جدًا”. لأن الجزائر بلد المغاربي “أساسي واستراتيجي” بالنسبة لإيطاليا.

وقال دي ستيفانو بأن الجزائر ترتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع الشركات الإيطالية التي تتمتع بحضور عالٍ للغاية هناك. وهو ما تؤكده العلاقات الوثيقة التي تربط شبكة الطاقة بأكملها بشركة إيني.

واعتبر الجزائر “دولة مهمة” وواحدة من أهم الدول في المنطقة بأسرها خاصة من ناحية مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. كما أنها حاليا ثاني أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا بعد روسيا.

وأضاف “الجزائر، التي قمت بزيارتها مرتين في السنوات الثلاث الماضية، أعلنت علنا ​​ أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في ازدياد. وأنها تعتزم التخفيض من صادراتها.